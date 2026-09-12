İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı (DHSC) ile İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ülke genelinde en sık reçete edilen ilaçlar arasında yer alan ramipril için kritik bir uyarı yayımladı. Geçen mali yılda 36 milyon adetten fazla reçete edilen ve yüksek tansiyon ile kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilacın kapsül formlarında yaşanan tedarik sıkıntısının Ekim 2026 sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

ECZAENELERE SINIRLAMA YETKİSİ VERİLDİ

Sağlık yetkilileri, 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ve 10 mg'lık ramipril kapsüllerinde yaşanan bu aksaklığı "orta düzeyde etki" yaratan bir arz sorunu olarak sınıflandırdı. Ramipril tablet formları halen piyasada bulunsa da mevcut stoğun artan talebi karşılamakta zorlanacağı belirtiliyor. Yaşanan kısıtlı tedarik protokolü kapsamında eczacılara, hastaların reçete gün sayısına bakılmaksızın ilaç dağıtımını tek aylık miktarla sınırlama yetkisi verildi.

ALTERNATİF İLAÇLARA GEÇİŞTE "BASKI" UYARISI

Piyasada benzer etkiye sahip farklı tansiyon ilaçları bulunsa da uzmanlar rutin bir ilaç değişimine karşı uyarıda bulunuyor. Ulusal Eczacılar Birliği Başkanı Olivier Picard ve sektör temsilcileri, hastaların aniden alternatif ilaçlara yönelmesinin o ürün gruplarında da zincirleme bir tedarik krizini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

TEDAVİYİ KENDİ BAŞINIZA KESMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Yılın ilk aylarında belirli ramipril ürünlerinin ihtiyati tedbir olarak geri çağrılmasının ardından derinleşen kıtlık karşısında yetkililer hastaları uyardı. Ramipril kullanan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmadan dozu değiştirmemeleri veya tedaviyi aniden kesmemeleri gerektiği vurgulanırken, ilaca erişmekte zorlanan hastaların vakit kaybetmeden aile hekimleri veya eczacılardan yönlendirme almaları isteniyor.