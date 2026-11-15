Kullanıcıların yeni içeriklere ulaşmak için ekranı sürekli aşağı kaydırmasına olanak tanıyan sistem, sosyal medya kullanımını uzatan özellikler arasında gösteriliyor. Avrupa Birliği'nin üzerinde çalıştığı düzenlemelerle birlikte yalnızca sonsuz kaydırma değil, videoların otomatik oynatılması ve kullanıcıları uygulamada daha uzun süre tutmaya yönelik diğer tasarım yöntemleri de tartışılıyor.

SONSUZ KAYDIRMA ÖZELLİĞİ MERCEK ALTINDA

Sosyal medya uygulamalarında kullanılan sonsuz kaydırma sistemi, kullanıcı sayfanın sonuna geldiğinde yeni içerikleri otomatik olarak yüklemeye devam ediyor. Böylece kullanıcılar bir sonraki paylaşımı görmek için yeni bir sayfa açmak zorunda kalmıyor.

Avrupa Birliği, bu tür özelliklerin kullanıcıların uygulamalarda geçirdiği süre üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Özellikle çocukların ve gençlerin dijital platformlarda geçirdiği zamanın artması, düzenleme çalışmalarının önemli gerekçeleri arasında yer alıyor.

Gündemdeki seçenekler arasında kullanıcıların sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma gibi özellikleri kapatabilmesini sağlayacak düzenlemeler bulunuyor. Böylece sosyal medya deneyiminin yalnızca platformların belirlediği otomatik akışa bağlı kalmaması hedefleniyor.

VİDEOLARIN OTOMATİK OYNATILMASI DA DEĞİŞEBİLİR

Avrupa Komisyonu'nun 11 Kasım'da sunduğu Dijital Adalet Yasası teklifinde, kullanıcıların dikkatini sürekli uygulamada tutmayı amaçlayan başka özellikler de bulunuyor. Videoların kendiliğinden başlaması, uygulamadan gelen bazı bildirimler ve kullanıcıları her gün giriş yapmaya teşvik eden ödül sistemleri bunlar arasında yer alıyor.

Teklife göre yetişkin kullanıcılar, sonsuz kaydırma ve otomatik video oynatma gibi özellikleri istedikleri zaman kapatabilme hakkına sahip olacak. Böylece bu sistemlerin tamamen yasaklanması yerine, kullanılıp kullanılmayacağına kullanıcıların karar vermesi sağlanacak. Çocuklar ve gençler için ise daha sıkı koruma önlemleri öngörülüyor.

Düzenleme yalnızca sosyal medya platformlarını kapsamıyor. İnternet alışverişlerinde tüketicileri acele karar vermeye yönlendiren yanıltıcı uyarılar, iptal edilmesi zor abonelikler ve ücretsiz deneme sürelerinin fark edilmeden ücretli hizmete dönüşmesi gibi uygulamalar da yeni kuralların hedefinde bulunuyor.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan teklifin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından değerlendirilerek kabul edilmesi gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde Avrupa'daki milyonlarca internet kullanıcısının sosyal medya ve dijital hizmetleri kullanma biçiminde önemli değişiklikler yaşanabilir.