Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney'nin özel hayatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki oyuncunun, sevgilisi eski yetenek menajeri Scooter Braun ile aile kurmak istediği ve bu nedenle din değiştirmeyi planladığı öne sürüldü.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Hristiyan olan Sweeney'nin Braun'un dini olan Museviliğe geçmeyi düşündüğünü iddia etti.

İKİ HAHAMLA GÖRÜŞTÜ

Sweeney, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir sinagogda Scooter Braun ile birlikte Roş Aşana ayinine katılırken görüntülenmişti.

Page Six'e konuşan bir kaynak, oyuncunun din değiştirme ihtimaliyle ilgili olarak iki hahamla görüştüğünü öne sürdü.

Sweeney'nin bu adımı, sevgilisi Braun ile birlikte bir aile kurma planları kapsamında attığı iddia edildi.

AİLE KURMAK İSTİYOR

Bir süre önce sevgilisi Scooter Braun ile çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Sydney Sweeney'nin aile kurma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

45 yaşındaki Braun, 2014-2022 yılları arasında Yael Cohen ile evli kaldı. Braun'un bu evlilikten üç çocuğu bulunuyor.

Sweeney'nin olası din değişikliğiyle ilgili iddiaların ardından gözler ünlü oyuncunun yapacağı açıklamaya çevrildi.