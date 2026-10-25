Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temek kimlik belgesi olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 2017 yılında çipli sisteme geçti. Kimlik kartını yenileyen vatandaşların dikkatini çeken detaylardan biri ise kimlik kartlarının üzerinde yazan son geçerlilik tarihi oldu.

10 YILLIK SÜRELER BU YIL DOLUYOR

2017 yılında başlayan çipli kimlik sistemine uygun yeni kimliklerin geçerlilik tarihi 18 yaş üzerindekiler için 10 yıl, 15 yaşından küçükler için ise 5 yıl olarak belirlenmişti. 2017 yılında kimlik yenileme işlemi yapan birçok vatandaşın önündeki 10 yıllık süre 2027'ye girmemizle birlikte dolmuş olacak. Milyonlarca vatandaş bu sene TC kimlik kartını yenilemek zorunda olacak.

YENİ KİMLİK KARTI ALMAK ZORUNLU

10 yıllık kullanım süresi dolan kimlik kartlarının sahiplerinin Nüfus Müdürlükleri üzerinden randevu alarak kimlik kartlarını yenilemek için başvuru yapması gerekiyor. Başvurular ALO 199 hattı üzerinden yapılabildiği gibi randevu.nvi.gov.tr üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. TC kimlik kartı için Nüfus Müdürlüğüne verilecek fotoğrafın belirlenen koşullara uygun şekilde çekilmiş biyometrik fotoğraf olması gerekiyor. Belgeler aynı gün vatandaşlara teslim ediliyor.





