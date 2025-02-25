Hawaii'de tatil yapan ve ismi açıklanmayan bir turist, bir restoranda yediği suşiden sonra rahatsızlandı. Şiddetli mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye kaldırılan hastanın beyninde doktorlar tarafından parazit bir kurt tespit edildi.

Yetkililer, turistin tatil boyunca Tayland, Japonya ve Hawaii'de çiğ balık, salyangoz ve benzeri gıdaları tükettiğini belirtti. Beynindeki parazitin özellikle sümüklü böcek ve salyangoz gibi deniz ürünlerinde daha yaygın olduğu ifade edildi.

UZMANLARDAN ÇİĞ BALIK UYARISI

Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nde görev yapan epidemiyolog Dr. Brian Labus, "Hiçbir gıda hazırlama süreci tamamen kusursuz değildir. Her zaman bir risk vardır" diyerek uyarıda bulundu.

Uzmanlar, birçok balığın doğal olarak parazit taşıdığını ancak doğru şekilde dondurulması durumunda bu parazitlerin öldüğünü belirtiyor. Fakat suşi yapımında kullanılan balıkların yeterince dondurulmaması veya hijyenik olmayan koşullarda hazırlanması, parazitlerin insan vücudunda tekrar aktif hale gelmesin neden olabiliyor.