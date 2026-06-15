İtalya'nın en gözde kıyı bölgelerinden biri olarak kabul edilen Cinque Terre, yükselen deniz seviyelerinin yarattığı risklerle karşı karşıya. Renkli evleri, tarihi balıkçı köyleri ve denize bakan yürüyüş rotalarıyla tanınan bölge, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Ancak yayımlanan yeni bir araştırma, Cinque Terre'deki yerleşimlerin önümüzdeki 125 yıl içinde ciddi sel tehlikesiyle karşılaşabileceğine işaret ediyor.

Araştırma, plajlar, iskeleler, limanlar ile turizm ve ulaşım altyapısının gelecekte karşılaşabileceği risklere odaklanıyor. Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, çalışma kapsamında Cinque Terre kıyı şeridinde en yüksek tehdit altında olduğu belirtilen iki bölgeyi mercek altına aldı. İncelemeler, özellikle Monterosso al Mare ve Vernazza köylerinin bulunduğu kıyı kesimlerinde yoğunlaştı.

Araştırma, Remote Sensing dergisinde yayımlandı ve Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) en güncel iklim senaryolarını temel aldı. Bilim insanları, bu verilerden yararlanarak Cinque Terre kıyılarında 2150 yılına kadar ortaya çıkabilecek olası deniz taşkınları ve kıyı baskını risklerini değerlendirdi.

KÜÇÜK PLAJLAR VE LİMANLAR RİSK ALTINDA

Araştırmacılar, bölgede deniz seviyesinin düzenli olarak yükseldiğini ve bunun özellikle kıyıya yakın alçak kesimlerdeki riskleri artırdığını belirtiyor. Elde edilen verilere göre, 2150 yılına kadar göreceli deniz seviyesindeki yükselişin 0,60 metre ile 1,17 metre arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Çalışmaya göre en kırılgan noktalar arasında küçük plajlar ile deniz seviyesine yakın liman alanları yer alıyor. Bilim insanları, bu bölgelerin aşırı hava olayları sırasında taşkın ve kıyı baskınlarından daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmada değerlendirilen en olumsuz iklim senaryolarında ise fırtına kaynaklı dalgaların 13 metreyi aşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu tür olayların yalnızca kıyı şeridini değil, Cinque Terre köylerini birbirine bağlayan demiryolu altyapısını da tehdit edebileceğini belirtiyor.

Bu risklere karşı araştırmacılar, bölgeye özel uyum önlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Öneriler arasında iskelelerin yükseltilmesi, drenaj sistemlerinin güçlendirilmesi ve turizm ile ulaşım altyapısının korunmasına yönelik çalışmalar bulunuyor.

Öte yandan Cinque Terre Ulusal Parkı yönetimi de iklim değişikliğine uyum planı üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında, bölgenin simgelerinden biri olan tarihi taş teras duvarlarının korunması ve bakımının sürdürülmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre bu yapılar hem heyelan riskini azaltıyor hem de bölgenin yüzyıllardır korunan tarımsal peyzajının ayakta kalmasına yardımcı oluyor.