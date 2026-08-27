Fransa’nın başkenti Paris’te turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Eyfel Kulesi çevresinde yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu. Kuleyi karşıdan gören çim alanda vakit geçirmek isteyen bir kadın, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

ÇİMLERE OTURMAK İSTERKEN GÖRDÜKLERİ ŞOKE ETTİ

Eyfel Kulesi manzarasının keyfini çıkarmak için çimlere yönelen kadın, kısa süre sonra çevrede dolaşan fareleri fark etti. Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen turist, çimlere oturmak yerine bulunduğu noktadan çevreyi izlemeyi tercih etti.

Kadının tepkisi, çevredeki diğer ziyaretçilerin davranışlarıyla daha da dikkat çekici hale geldi.

ALDIRMADAN OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Çimlerde dolaşan farelere rağmen çok sayıda kişinin günlük aktivitelerine devam ettiği görüldü. Bazı ziyaretçilerin farelerin bulunduğu alanlarda oturup uzanmayı sürdürmesi, şaşkınlık yaşayan kadının dikkatini çekti.

O anlarda çevresine şaşkın bakışlarla bakan turistin yaşadığı şaşkınlık, bölgedeki başka bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Paris’in simge noktalarından birinde yaşanan olay farklı yorumlara neden oldu.