Türkiye'nin özel sektördeki ilk rakı üreticilerinden Efe Alkollü İçecekler'de ortaklar arasındaki anlaşmazlık yargıya taşındı. Bazı ortaklar, şirketin 19 Ekim'de yapılan genel kurulunda alınan kararların iptali ve butlanı istemiyle dava açtı.

Tekreferans'ta yer alan habere göre, yönetim kurulu başkanlığını Egemen Demirtaş'ın yürüttüğü şirketin genel kurul kararlarına ilişkin dava, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülecek. Mahkemenin 28 Ekim tarihli kararı doğrultusunda ilk duruşma 20 Ocak 2027'de yapılacak.

İBRA VE KÂR PAYI KARARLARINA İTİRAZ

Davada, şirketin 2024 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyetleri ve finansal tablolarıyla ilgili kararların yanı sıra yönetim kurulunun ibrasına ilişkin kararların da iptali istendi.

Kâr payı dağıtımına ilişkin genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemler için izin verilmesine ilişkin kararlar da dava konusu edildi.

YAKLAŞIK 500 ORTAKLA KURULDU

Merkezi İstanbul'da bulunan Efe Alkollü İçecekler, üretimini İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıyor.

Efe Rakı, İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş öncülüğünde yaklaşık 500 ortakla kurulmuş ve 2004 yılında pazara girmişti. Menderes'teki fabrikanın üretim kapasitesi kısa sürede 5 milyon litreden yaklaşık 14 milyon litreye çıkarılmıştı.