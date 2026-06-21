Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Ankara'da yine adından söz ettirmeyi başardı. Gittiği her yerde ilgi odağı olan ünlü sanatçı, bu kez kendisine sunulan özel servisle gündeme geldi.

Altın sarısı modifiye edilmiş lüks aracıyla restoranın önüne gelen Ersoy'u görenler dönüp bir kez daha baktı. Diva'nın gelişiyle birlikte mekânda hareketlilik yaşanırken, restoran çalışanları ve şefler adeta ünlü sanatçı için yarıştı.

DİVA İÇİN ÖZEL HAZIRLANDI

Bülent Ersoy'un sevdiği antrikot özenle hazırlanarak servis edildi. Ancak dikkat çeken sadece yemek değil, sunum şekli oldu. Şefler, hazırladıkları antrikotu Diva'ya bizzat ikram etti.

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede dikkat çekerken, Ersoy'un keyifli tavırları da gözlerden kaçmadı. Zaman zaman espriler yapan ünlü sanatçı, çevresindekilerle sohbet edip bol bol gülümsedi.

"GURME" GİBİ İNCELEDİ

Yemeğin hazırlanışına ilişkin bilgi alan Ersoy, servis edilen antrikotu dikkatle inceleyip şeflerden detayları dinledi. Lezzeti beğendiği görülen sanatçının neşesi yüzünden okunurken, etrafındaki ilgi de bir an olsun eksilmedi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Restoran önünde yaşanan renkli anların ardından Bülent Ersoy, bir süre daha aracında vakit geçirdi. Çevredeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Diva, programını tamamladıktan sonra şoförüyle birlikte mekândan ayrıldı.

Bülent Ersoy'un Ankara'daki bu özel ziyareti, hem lüks aracı hem de kendisine yapılan sıra dışı servis nedeniyle günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.