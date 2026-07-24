Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde sahte vekalet kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan arsa satışıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

200 MİLYONLUK ARSAYI 20 MİLYONA

Yapılan incelemede, zanlıların başka bir kişiye ait 200 milyon TL değerindeki tapulu arsayı düzenledikleri sahte noter vekaletnamesiyle 20 milyon TL bedelle satmaya çalıştıkları belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, satış işlemi sırasında düzenledikleri operasyonla sahte vekalet belgesini kullandığı iddia edilen şüpheli, alıcı konumundaki kişi ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

9 CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda belge ile 9 cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

ZANLILARDAN 4’Ü TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.