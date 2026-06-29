ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan programda yarışan Özgür Altınok, başarılı performansıyla dikkat çekti.

İLK BARAJ SORUSUNU GEÇTİ

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan Özgür Altınok, ilk baraj sorularını başarıyla geçerek yarışmadaki iddiasını sürdürdü.

500 BİN TL'LİK SORUDA ZORLANDI

İkinci baraj sorularını da aşmayı başaran Altınok, 500 bin TL değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacının karşısına, "1977'de keşfedilen, Avustralya'ya özgü hangi adda bir yaban arısı türü vardır?" sorusu çıktı.

Joker hakkı kalmayan Özgür Altınok, soruya kendi tahminiyle cevap vermeyi tercih etti. Yarışmacı, "B- Aha ha" yanıtını verdi ve doğru cevabı bularak 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU

11 Ekim 1910 ile 30 Kasım 1910 arasında 7 sayı yayımlandıktan sonra ilgisizlik nedeniyle yayımına son verilen Osmanlı Devleti'ndeki ilk spor gazetesinin adı nedir?

A) Güreş

B) Tenis

C) Cirit

D) Futbol

Büyük heyecanın yaşandığı bölümde Altınok'un karşısına 1 milyon TL değerindeki soru çıktı. Ancak yarışmacı, cevabından emin olmadığı soruda risk almak istemedi ve yarışmadan çekilme kararı aldı.

Doğru cevabın "D- Futbol" olduğunu öğrenen Özgür Altınok, sonucu şaşkınlıkla karşıladı. Yarışmacının performansı programın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Yarışmacı, 500 bin TL alarak yarışmaya veda etti.