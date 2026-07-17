Sosyal medya dünyası her gün yeni bir akımla çalkalanırken, 29 yaşındaki ünlü model ve fenomen Jasmine Teaa, takipçilerini hayrete düşüren sıra dışı bir kutlamayla gündeme bomba gibi düştü. 2021 yılında yaklaşık 15 bin sterlin (o dönemki karşılığıyla 1 milyon TL) harcayarak bıçak altına yatan fenomen, o günden beri her yıl göğüslerinin "doğum gününü" kutluyor.

Üstelik bu kutlama sadece pasta kesmekle kalmıyor; dünyanın dört bir yanındaki hayranları da bu özel gün için adeta yarışa giriyor.

KİLO KAYBI SONRASI RADİKAL KARAR

Zayıfladıktan sonra vücut hatlarının eski dolgunluğunu kaybettiğini fark eden Jasmine Teaa, çareyi estetik cerrahide bulmuştu. Amacının tamamen "doğal bir görünüm" yakalamak olduğunu belirten fenomen, operasyonun ardından yeni görüntüsünü ilk kez canlı yayınında takipçilerine sergilemişti.

O günden beri hayatında yeni bir sayfa açılan Teaa, göğüslerine esprili bir dille 'Cookies' (Kurabiye) ve 'Cream' (Krema) isimlerini verdi.

"İlk ameliyat yıl dönümümde espri olsun diye pasta kesmiştim. Ancak takipçilerim bu fikri o kadar çok sevdi ki, durum bir anda küresel bir geleneğe dönüştü!"

HAYRANLARI HER YIL ÇILGIN HEDİYELER YOLLUYOR

Instagram’da 1 milyona yakın sadık bir takipçi kitlesi bulunan Jasmine Teaa, her yıl düzenlediği bu ilginç doğum günü partilerinde takipçilerinin kendisine eşlik ettiğini söylüyor. İşin en ilginç yanı ise hayranlarının bu "doğum günü" için dünyanın dört bir yanından özel tasarım sütyenler ve çeşitli lüks hediyeler göndermesi.

YENİ AMELİYAT SORUSUNA CEVAP VERDİ

Şu anda 34DD beden ölçülerine sahip olan ünlü fenomen, zaman zaman daha büyük implantlar yaptırmayı düşündüğünü itiraf etse de şimdilik geri adım atmış durumda. Ameliyat sonrası yaşanan zorlu ve sancılı iyileşme sürecini göze alamadığını belirten Teaa, "Şimdilik yeni bir operasyon düşünmüyorum" diyerek mevcut görüntüsünden memnun olduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada sıkça konuşulan Kalça Estetiği (BBL) modasına uymayı da bir dönem düşündüğünü saklamayan güzel model, yine uzun iyileşme süreleri nedeniyle bıçak altına yatmak yerine şansını spor salonunda aramaya karar verdiğini belirtti. Düzenli egzersizle hayalindeki fiziğe ulaşmayı hedefleyen fenomen, doğal yollardan form tutmayı tercih ediyor.