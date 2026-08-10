Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti.'ne ait 95 aracı satışa çıkaracak.

TMSF'de yer alan ilana göre, farklı marka ve modellerden oluşan araçlar, “Kayapalı Nilüfer Turizm Araçları Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamında ihale yoluyla satışa çıkarılacak Satışta kapalı zarf ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak.

MUHAMMEN BEDEL 24,6 MİLYON LİRA

İhale kapsamındaki 95 aracın toplam muhammen bedeli 24 milyon 656 bin lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin ise 2 milyon 465 bin lira teminat yatırması gerekecek.

Satış, ilgili mevzuat kapsamında cebri icra yoluyla ve araçlar üzerindeki haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan arındırılmış biçimde yapılacak.

SON BAŞVURU 25 AĞUSTOS

İhaleye katılmak isteyenlerin idari ve mali teklif zarflarını 25 Ağustos 2026 saat 16.00'ya kadar TMSF Satış Komisyonu'na elden teslim etmesi gerekiyor.

İhale, 26 Ağustos 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda yapılacak.

Kapalı zarf sürecinin ardından en yüksek teklifin belirlendikten sonra açık artırmaya geçilecek.

Pazarlık süreci de yapılabilecek.

TMSF Kurulu'nun gerekli görmesi durumunda ihale süreci pazarlık usulüyle devam edebilecek.

Bu durumda pazarlık görüşmelerinin 28 Ağustos 2026'da gerçekleştirilmesi öngörülüyor.