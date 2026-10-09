Türk sinemasında gişe rekorları kıran projelere imza atan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in ortak olduğu TR 40 33 Productions isimli yapım şirketi resmen iflas etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir mali darboğaz yaşayan şirket hakkında yürüttüğü yargılama sürecini sonlandırarak resmi kararı açıkladı. 2016 YILINDA İDDİALI BİR GİRİŞ YAPMIŞTI Murat Cemcir ve yönetmen-senarist Selçuk Aydemir ortaklığında 2016 yılında kurulan şirket, sinema sektörüne iddialı bir başlangıç yapmıştı. Kendi yapım şirketini hayata geçirmeden önce rol aldığı 5 filmle toplamda 20 milyonluk izleyici barajını aşan Cemcir, TR 40 33 çatısı altında 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi önemli gişe başarılarına ulaşan yapımlara imza atmıştı. 2016 YILINDA İDDİALI BİR GİRİŞ MALİ DARBOĞAZ AŞILAMADI Sarıyer Maslak'taki Beybi Giz Plaza'da faaliyet gösteren TR 40 33 Film Yapım Bilişim Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, son yıllarda içinde bulunduğu mali sıkıntıları aşamadı. Şirketin yapımcılığını üstlendiği son sinema filmi ise 2022 yılında vizyona giren ‘Mahalleden Arkadaşlar’ oldu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/327 Esas sayılı dava dosyası üzerinden yürüttüğü yargılama sonucunda, 1 Ekim 2026 tarihi ve saat 14:48 itibarıyla şirketin iflasının açılmasına karar verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu'nun 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilirken, süreç İflas Müdürlüğü'nün 2026/18 sayılı dosyası kaydıyla resmiyet kazandı.

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