Günümüzde birçok çalışan, yoğun iş temposu ve rutin yaşamı geride bırakarak hayatını tamamen değiştirmeyi hayal ediyor. İngiltere’de yaşayan Georgina Welsh isimli genç bir kadın, yüksek maaşlı iletişim kariyerini bırakarak evcil hayvan bakıcılığına yöneldi. Welsh, yeni yaşam tarzıyla daha az çalışarak eski geliriyle aynı tasarruf oranını yakaladığını açıkladı.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Deloitte’un 44 ülkede 23 bin kişiyle gerçekleştirdiği küresel araştırma, genç neslin iş hayatına yaklaşımını ortaya koyuyor. Araştırma verilerine göre, Z ve milenyum kuşakları; finansal istikrar, işin anlamı ve kişisel refah arasındaki dengeye büyük önem veriyor. Fransa’da yapılan anket verileri, Z kuşağı çalışanlarının %44’ünün, değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle iş tekliflerini reddettiğini gösteriyor. Araştırma, genç çalışanların iş tatmini sağlayamadıkları durumlarda mevcut pozisyonlarını hızla terk edebildiklerini kaydediyor.

YILLIK 65 BİN EURO KAZANIYOR

Fortune dergisinde yer alan bilgilere göre, Londra’da iletişim sektöründe çalışan Georgina Welsh, kariyerinde yükselmesine ve yıllık yaklaşık 65 bin Euro (yaklaşık 3 milyon 456 bin 775 lira) olan ortalama üstü gelirine rağmen iş-özel hayat dengesini kuramadığını ve yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle ay sonunu getirmekte zorlandığını belirtti.

2024 yılında, seyahat maliyetlerini düşürmek amacıyla geçici olarak evcil hayvan bakıcılığına başlayan Welsh, Güneydoğu Asya’ya yaptığı sırt çantalı seyahatin ve kariyerine verdiği aranın ardından tam zamanlı ofis işine dönmeme kararı aldı.

YENİ ÇALIŞMA MODELİ

Yeni çalışma düzeninde Londra'daki yüksek kira masrafından kurtulan Welsh, seyahat ettiği bölgelerde evcil hayvan sahiplerinin evlerinde konaklıyor.

Ticari modelini köpekler için günlük ortalama 60 euro, kediler için ise daha düşük bir tarife üzerinden minimum 5 gün şartıyla yürüten Welsh'in yeni mali tablosuna dair şu bilgiler paylaşıldı: Önceki işine kıyasla yarı zamanın da altında çalışıyor. Gelir seviyesinin düşmesine bağlı olarak vergi dilimi, sigorta primleri ve öğrenci kredisi geri ödemeleri azaldı.

Kira giderinin sıfırlanması ve azalan kesintiler sonucunda, ay sonunda elinde kalan net miktar eski işindeki seviyeyle aynı kaldı.

Eski mesleğine dönmeyi düşünmediğini belirten Welsh, mevcut çalışma modelinin kendisine hareket alanı sağladığını ve hayatının kontrolünü kendi elinde tuttuğunu ifade etti.