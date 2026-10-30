İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, klasik ve antika otomobil meraklılarını hedef alan organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan araçların usulsüz şekilde değiştirildiğini tespit ederek operasyonun düğmesine bastı.

HURDA ARAÇLARIN ŞASİSİNİ ANTİKA MODELLERE AKTARDILAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda, İstanbul ve İzmir merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktukları lüks, antika ve klasik koleksiyonluk araçların şasi ve motor numaralarını, Türkiye'de tescilli olan ancak atıl durumda bulunan daha ucuz araçların bilgileriyle değiştirdikleri belirlendi.

Şebekenin, araç muayene ve tescil aşamasındaki teknik uyumsuzlukları gizlemek amacıyla Makina Mühendisleri Odası’nda görevli bazı kişiler üzerinden usulsüz tadilat raporları temin ettiği, ardından bu sahte evrakları noterliklere sunarak yasal tescil belgesi çıkardığı saptandı. Yapılan bu "change" işlemleriyle piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen ve vatandaşlara satılan 61 araç tek tek belirlenerek muhafaza altına alındı.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 35 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

Baskınlarda 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamalarıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada 97 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında el konulan paha biçilemez değerdeki çok sayıda klasik ve antika otomobil, incelenmek ve sergilenmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.