Hürmüz Boğazı'nın batısında mahsur kalan gemilerin şirketlerin üst düzey yöneticileri, aniden telefonlarına gelen bir mesajla irkildi.

Farsça gelen mesajda ""İran güvenlik servislerinin yapacağı doküman incelemesi sonrasında belirlenecek kripto para ücretinin ödenmesi geminin önceden kararlaştırılan zamanda hiçbir engelle karşılaşmadan boğazdan geçmesine imkan tanıyacaktır" ifadesi yer aldı.

Bilinmeyen bir numaradan gelen bu mesaj bazı şirketleri heyecanlandırdı. Hızlı bir evrak alışverişinden sonra mesajı atan numara, kendilerine bir kripto para cüzdanı linki gönderdi ve anlaşma yapıldı.

Daha sonra gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geçirmek için hareket emri veren şirket yöneticilerin beklemediği, İran'ın bu gemilere uyarı ateşi açması oldu.

Zira bu yöneticiler konuştukları kişinin İran hükümet değil, aslında savaştan para kazanmak için dümen çeviren dolandırıcılar olduğunu idrak edemedi.

İNSAN HAYATINI HİÇE SAYAN YALANLAR

Dünyaca ünlü taşımacılık şirketleri kendilerini İranlı bir yetkili gibi tanıtan dolandırıcıların kripto para tuzağına düştü.

Yunan risk yönetimi firması MARISKS tarafından paylaşılan verilere göre dolandırıcılar, Bitcoin veya USDT ödemesi karşılığında gemilere güvenli geçiş garantisi verdi.

Bölgedeki deniz trafiği hem bir hafta önce başlayan ABD blokajı hem de İran'ın kısıtlamaları sebebiyle durma noktasına geldi.

Şirketlere gönderilen sahte mesajlarla ikna edilen üst düzey yöneticiler, kripto para formunda milyonlarca doları dolandırıcılara gönderdi.

18 Nisan tarihinde İran donanması tarafından hedef alınan ve uyarı ateşiyle kovalanan bir geminin de bu dolandırıcılık girişiminin kurbanı olduğu tahmin ediliyor.

DOLANDIRICILAR FIRSAT DOĞDU

Söz konusu dolandırıcılık şeması Tahran yönetiminin resmi bir geçiş ücreti getirdiğinin duyurmasından sonra başladı.

Financial Times haberine göre İran hükümeti tanker başına 2 milyon dolara kadar ulaşan ve kripto paralarla ödenebilen ücretler talep ediyor.

Bu açıklamanın üzerine gözü açık dolandırıcılar, İranlı yetkili taklidi yaparak kripto para vurgunu yaptı.

İran'ın bu ücret sistemini resmiyete bağlamaması bu dolandırıcılığa zemin hazırladı.

Mevcut geçici ateşkes süresinin 23 Nisan tarihinde dolacak olması ve barış görüşmelerinin belirsizliği nakliye firmalarını çaresiz bir bekleyişe itiyor.

İran Petrol İhracatçıları Birliği yetkilileri geçiş bedelinin varil başına yaklaşık 1 dolar olduğunu ifade etti.