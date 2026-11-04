Ünlü oyuncu ve sunucu Jenny McCarthy, evinde yaşadığı küf sorunu nedeniyle iki yıldır sağlık problemleriyle mücadele ediyor. Donnie Wahlberg ile evli olan 54 yaşındaki McCarthy, sunduğu The Jenny McCarthy Wahlberg Show programında yaşadığı zorlu süreci anlattı. Diş ağrısıyla başlayan ve peş peşe sağlık sorunlarına dönüşen sürecin sonunda evindeki küfün neden olduğu zehirlenmeyle karşı karşıya kaldığını açıklayan ünlü isim, tedavi sürecinde malikanesinin bahçesine kurduğu çadırda yaşamaya başladı.

DİŞ AĞRISIYLA BAŞLADI, SAĞLIK KABUSUNA DÖNÜŞTÜ

Jenny McCarthy, programında 2024 yılından bu yana yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Sürecin iki yıl önce bir diş ağrısıyla başladığını belirten ünlü oyuncu, sonrasında doktor ziyaretleri, ameliyatlar, diş çekimleri ve yerinden çıkan implantlarla uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

McCarthy, "Size bu hikayeyi anlatmak için can atıyorum. Çünkü hayatımın son iki yılı gerçekten çılgıncaydı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ünlü isim, diş sorunlarının ardından tekrarlayan göz kistleri, bacak krampları ve yüzünde oluşan şişliklerle de mücadele etti. Bitmek bilmeyen gıda alerjileri ve uykusuzluk da yaşadığı sağlık sorunlarına eklendi.

MİLYONLUK MALİKANESİNİN BAHÇESİNE ÇADIR KURDU

Yapılan testlerin ardından McCarthy'nin sağlık sorunlarının kaynağının evindeki küf olduğu ortaya çıktı. Küf zehirlenmesi teşhisi konulan oyuncu, tedavi ve detoks sürecinde malikanesinin bahçesine kurduğu çadırda yaşamaya başladı.

Başlangıçta evinin temiz olduğuna inandığı için küf testi yaptırma fikrine sıcak bakmadığını söyleyen McCarthy, doktorunun önerisi üzerine testleri kabul etti. Sonuçların ardından doktoru tarafından acilen görüşmeye çağrıldığını ve küfün sağlığı üzerindeki etkileri konusunda uyarıldığını anlattı.

EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Jenny McCarthy ve eşi Donnie Wahlberg, 2015 yılında 1,1 milyon dolara satın aldıkları Chicago bölgesindeki evlerini 2,8 milyon dolara satışa çıkardı. Çift, küf sorununu gidermek için evde kapsamlı çalışmalar yaptırsa da McCarthy yaşadığı sürecin ardından malikaneye girmekte zorlanıyor.

GİRDİĞİ BİNALARDA KÜF ARAMAYA BAŞLADI

Yaşadıklarının kendisinde büyük bir travmaya dönüştüğünü belirten McCarthy, artık girdiği binalarda da küf bulunduğundan şüphelendiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Bir çadırdan başka bir yerde yaşayamazmışım gibi geliyor" sözleriyle yaşadığı korkuyu anlattı.

Binalara girdiğinde küfü hissedebildiğini öne süren McCarthy, "Her şeyin küfle dolu olduğunu hissediyorum. Bir küf köpeği gibi küfü tespit edebiliyorum. Bir binaya girmek zorunda kalırsam hemen kendimi dışarı atıyorum" ifadelerini kullandı.