Resmi belgelere güvenerek ÖTV'siz araç satışı yapan bayilere kesilen cezalarla ilgili bölge mahkemelerinin çelişkili kararlarına Danıştay son noktayı koydu.

Araç ticaretinde uzun süredir tartışma konusu olan "traktör görünümlü ATV" satışları ve bu satışlar nedeniyle bayilere kesilen yüksek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) cezalarında yargı rotası çizildi. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, alt mahkemelerin aynı konuda farklı kararlar vermesi üzerine emsal niteliğinde bir bağlayıcı karara imza attı.

BÖLGE MAHKEMELERİNDEN FARKLI KARARLAR

Süreç, resmi kurumlardan alınan tip onay belgelerinde cinsinin "T3-Traktör" (ÖTV'den muaf) olduğu belirtilen araçların, yapılan vergi incelemelerinde aslında "ATV" (ÖTV'ye tabi) sınıfında yer aldığının iddia edilmesiyle başladı. Vergi daireleri tarafından bayilere kesilen vergi ziyaı cezalarının ardından açılan davalarda istinaf mahkemeleri şu farklı kararları verdi:

İstanbul 8. Vergi Dava Dairesi: Araçların traktör şartlarını taşımadığını belirterek cezalı tarhiyatı hukuka uygun buldu.

İstanbul 3. Vergi Dava Dairesi: Vergi müfettişlerinin uzman görüşü almadan, sadece ithalat beyanlarına bakarak eksik incelemeyle ceza kestiğine hükmedip cezayı iptal etti.

Bursa 1. Vergi Dava Dairesi: Bayilerin resmi belgelere güvenerek ticari planlama yaptığını, bu nedenle oluşan "meşru beklentinin" korunması gerektiğini belirterek cezayı kaldırdı.

DANIŞTAY 'RESEN ARAŞTIRMA' İLKESİNİ DEVREYE SOKTU

Mahkemeler arasındaki bu derin görüş ayrılığı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, çelişkinin giderilmesi için dosyayı Danıştay’a taşıdı.

Başvuruyu inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, idari yargının en temel dayanaklarından biri olan "resen araştırma ilkesini" hatırlattı. Kurul, mahkemelerin sadece tarafların sunduğu iddialarla yetinmemesi, olayın maddi ve teknik gerçeğini kendiliğinden derinlemesine araştırması gerektiğini vurguladı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI ZORUNLU OLDU

Oy birliğiyle alınan kesin karara göre, bundan sonra resmi belgelere rağmen sonradan ÖTV cezası kesilen araçlarla ilgili davalarda mahkemeler şu teknik adımları izlemek zorunda kalacak:

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve Açıklama Notları mahkemece detaylıca incelenecek.

Gerekli görülmesi halinde alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti atanacak.

Araçların teknik özellikleri laboratuvar veya teknik düzeyde incelenerek hangi gümrük tarife pozisyonuna (G.T.İ.P.) girdiği kesin olarak saptanacak ve hukuki denetim bu tespitten sonra yapılacak.