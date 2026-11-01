Batman'da organize bir şekilde hareket ederek planlı ve kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini dolandıran organize suç örgütüne ağır darbe indirildi. Geniş çaplı soruşturma sonucunda adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 21'i tutuklandı.

DEV OPERASYONUN DÜĞMESİNE 27 EKİM'DE BASILDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz takip, 27 Ekim tarihinde eş zamanlı baskınlarla operasyona dönüştürüldü. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 65 şüpheliden birinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, adreslerinde yakalanan 43 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜT LİDERLERİ DÂHİL 21 TUTUKLAMA

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden; organize suç örgütünün lider ve yöneticileri olduğu belirlenen S.A., E.B., B.A. ve M.Y.'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Mahkeme, geriye kalan 22 zanlı hakkında ise adli kontrol kararı vererek serbest bıraktı.

41 KURGU KAZA, ŞÜPHELİ DEVİRLER VE PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın perde arkasında yürütülen incelemeler, dolandırıcılık çarkının boyutunu gözler önüne serdi. 2022 ile 2024 yılları arasında Batman genelinde meydana gelen 41 trafik kazası mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takipte;

Kazaların özellikle güvenlik kamerası bulunmayan kör noktalarda kurgulandığı,

Kazaya karışan taraflar arasında sigorta şirketlerinden yatan tazminat ödemelerine ilişkin yoğun hesap hareketlerinin bulunduğu,

Olaylar öncesinde ve sonrasında şüpheli araç devirlerinin yapıldığı deşifre edildi.

İNANDIRICI OLSUN DİYE FOTOĞRAFLARI BİLE PLANLAMIŞLAR

Şebekenin; oto tamirhane sahipleri, sigorta eksperleri ve araçlarını planlanan sahte kazalarda kullandıran şahıslardan oluşan profesyonel bir ağ kurduğu ortaya çıkarıldı. Dosyaya yansıyan detaylarda, kaza sonrası sigorta şirketlerine sunulan hasar fotoğraflarının gerçek ve inandırıcı görünmesi için araçlar üzerinde ayrıntılı mizansenler çalışıldığı belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS telefon sinyal kayıtları ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden temin edilen kaza tutanaklarının çapraz eşleştirmesiyle çöken çeteye ilişkin adli sürecin çok yönlü devam ettiği bildirildi.