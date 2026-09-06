Milas'ta M.A. ile Özbekistan uyruklu M.C. arasında gerçekleşen ve üç gün üç gece süren görkemli düğün merasimi, sabah saatlerinde yerini büyük bir şoka bıraktı. Düğünün ardından sabah uyandıklarında gelinin evde olmadığını fark eden damadın ailesi, yaptıkları kontrolde düğünde takılan yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının da yerinde olmadığını tespit etti. Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet , yaptıkları takip sonucunda firari gelinin yerini tespit ederek gözaltına aldı. Özbekistan uyruklu kadının verdiği ilk ifadede suçlamaları reddederek altınları kendisinin almadığını savunduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalandığı evde yapılan detaylı aramalarda da kayıp ziynet eşyalarına rastlanmadı. Gözaltındaki gelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri yüksek meblağlı takıların akıbetini ve olaya karışmış olabilecek olası suç ortaklarını belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.