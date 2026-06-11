Osmaniye merkezinde hızla ilerleyen yapılaşma, tarım arazilerinin yapısını da değiştiriyor.

Çevresi tamamen yüksek katlı apartmanlarla çevrilen 10 dönümlük bir arazinin sahibi, mülkünü müteahhitlere vermek yerine geleneksel tarım faaliyetlerini sürdürme kararı aldı. Şehrin göbeğinde kalan bu alan, çevredeki beton yapıların ortasında tarımsal üretimin devam ettiği tek nokta olarak dikkat çekiyor.

"BABAMIN MALINI SATTI DEDİRTMEM"

Arsasını satması yönünde gelen teklifleri geri çeviren vatandaş, kararının arkasındaki temel gerekçeyi aile mirasına olan bağlılığıyla açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan arazi sahibi, şu ifadeleri kullandı:

"Ben babamın malını sattı dedirtmem."

ŞEHİR MERKEZİNDE YILLIK HASAT TAMAMLANDI

Çevredeki apartmanların gölgesinde kalan 10 dönümlük arazide, bu yıl da ekim ve bakım çalışmaları eksiksiz şekilde yürütüldü.

Kent merkezindeki binaların arasında traktör ve tarım aletleriyle yürütülen çalışmaların ardından, bu sezonun ürün hasadı da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. Arazi sahibi, her yıl aynı yöntemle toprağı işlemeye devam edeceğini belirtti.