İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mağdurları telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi gibi tanıttıkları ve hileli yöntemlerle para temin ettikleri belirlendi.

21 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller doğrultusunda, şebekenin 21 vatandaşı dolandırdığı saptandı. Yürütülen tahkikat neticesinde olayla bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplanan delillerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Batman, Gaziantep, Amasya, Kırıkkale, Trabzon ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, örgüt lideri konumundaki 1 kişi ile 2 örgüt yöneticisinin de aralarında yer aldığı 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında adı geçen ve halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenilen 4 şüpheli hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldı.

Firari durumda olan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları devam ederken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.