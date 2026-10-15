Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Milyonluk vurgun sonrası 2 kişi tutuklandı

İncelemelerde, mağdur Y.A.'nın sosyal medyada gördüğü yatırım ilanındaki numarayla iletişime geçtiği belirlendi. Y.A.'nın kendisine verilen farklı banka hesaplarına toplam 3 milyon 300 bin lira göndererek dolandırıldığı tespit edildi.

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Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, eş zamanlı operasyonla 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.