Milyonluk vurgun sonrası 2 kişi tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İncelemelerde, mağdur Y.A.'nın sosyal medyada gördüğü yatırım ilanındaki numarayla iletişime geçtiği belirlendi. Y.A.'nın kendisine verilen farklı banka hesaplarına toplam 3 milyon 300 bin lira göndererek dolandırıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, eş zamanlı operasyonla 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.