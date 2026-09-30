Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen hırsızlık ve dolandırıcılık olayının ayrıntıları araştırıldı. Yapılan incelemelerde mağdurların toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLER FARKLI İLLERDE YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6 şüphelinin Konya ve Ankara’da bulunduğunu tespit etti. Adreslerin belirlenmesinin ardından ilgili ekiplerin katılımıyla iki kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 YIL 15 AY HAPİS CEZASI

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin UYAP kayıtlarında hakkında kesinleşmiş 4 yıl 15 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ile uzatılmış 1 şarjör ele geçirildi.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.