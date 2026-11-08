Yeni yolun tamamlanmasına rağmen elektrik direklerinin kaldırılmaması, altyapı çalışmalarındaki koordinasyon eksikliğini gündeme getirdi. Ortaya çıkan görüntülerde direklerin araçların ilerlediği güzergah üzerinde kaldığı görülüyor.

YOLUN ORTASINDA 50 ELEKTRİK DİREĞİ KALDI

Haydarabad'ın Qasim Chowk bölgesinde yapılan yaklaşık 1,6 kilometrelik yol, elektrik altyapısı taşınmadan kullanıma açıldı. Yol boyunca yaklaşık 50 direğin araç trafiğinin geçtiği alanlarda kaldığı bildirildi.

Sürücüler, yolun ortasındaki direklere çarpmamak için güzergahlarını değiştirmek zorunda kalıyor. Özellikle gece saatlerinde görüşün azalmasıyla kaza riskinin daha da artabileceği belirtiliyor.

YETKİLİLERDEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Sindh eyalet yönetimi ve elektrik dağıtım şirketi HESCO açıklama yaptı. Yetkililer, elektrik direklerinin yol projesinden önce bölgede bulunduğunu ve taşınmaları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sindh Başbakanı Murad Ali Shah, elektrik şirketine direklerin kaldırılması için ödeme yapıldığını ancak çalışmaların geciktiğini söyledi. Shah, yolun asfaltlanarak trafiğin kullanılmasına bırakılmasının, şirket üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla tercih edildiğini ifade etti.

Buna karşılık yerel yönetim, yolun henüz resmen açılmadığını ve son asfalt tabakasının dökülmediğini açıkladı. Yetkililer, kalan direklerin 10 Kasım'a kadar taşınmasının planlandığını bildirdi.

Yaklaşık 1,06 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 3,8 milyon dolar) tutarındaki yatırımın üç ayrı yol projesini kapsadığı, tartışmalara neden olan 1,6 kilometrelik yolun ise bu projelerden biri olduğu belirtildi.