Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda meydana gelen beş ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu adreslerden yaklaşık 1 milyon 910 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi.
ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.K. (33), S.E. (30), B.B. (23), N.Ş. (21) ve Y.E. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.