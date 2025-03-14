Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
28 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir’de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.
87 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK
Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.
Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.
ECE GÜREL İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra sağ bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hipotermi sebebiyle hayatını kaybeden Ece Gürel'in ardından 'büyücü' konusu gündeme gelmişti.