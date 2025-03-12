10 gün önce Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek evden ayrılan peyzaj mimarı Ece Gürel, burada kaybolmuş ve dört gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından bulunmuştu.

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

ÖNCE İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ, SONRA HESABINI KAPATTI

Spritüel konulara merakı olduğu, astronomi eğitimi aldığı ve cadılık eğitimine başladığı iddia edilen Ece Gürel hakkındaki bu söylentiler ailesi tarafından yalanlanırken, eşi Sezer Gürel’in tutumu şaşkınlık yarattı.

Eşinin 6 Mart’ta ormanda sağ bulunmasının ardından "Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun, sevgilim. İyi ki doğdun, sevgilim" şeklinde bir paylaşım yapan Sezer Gürel, Instagram kullanıcı adını "sezargurel"den "hardaleces"e çevirmişti.

Bu değişikliğin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ise tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak adeta ortadan kayboldu.

PROFİLİNDEKİ SAYILAR DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Sezer Gürel’in sosyal medya profilindeki sayılar merak uyandırdı. Gürel’in Instagram hesabında yer alan "91688 419 818719 914481" rakamlarının, Grabovoi Sayıları’nı ifade ettiği ortaya çıktı.

HER SAYININ AYRI BİR ANLAMI VAR

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından geliştirilen bu sayılar, bir araya geldiklerinde bir frekans oluşturduğu iddiasıyla biliniyor.

Bu frekansların, insanlığın bozulan yaşam düzenini yeniden dengeleyebileceğine inanılıyor.

Yıllardır sayılar ve frekanslar üzerine çalışmalar yapan Grabovoi, yalnızca fiziksel sorunlarda değil, beklentilerle ilgili problemlerde de bu sayılar aracılığıyla nedenleri değiştirebileceğimizi öne sürüyor.