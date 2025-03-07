Dün gece saatlerinde Belgrad Ormanı'nda bulunan ve hastaneye kaldırılan Mimar Ece Gürel'in hastanede kalbi durmuş ardından entübe edilmişti.

Yoğun bakım servisine alınan Gürel yaşam mücadelesini kaybetti.

Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken; Müge Anlı'da Gürel'in ölüm nedenine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

ECE GÜREL'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Programda, "Bir şey olmuş. Yürümeden bu kadar uzun süre donmadan kalamazdı. Neden çıkışa doğru gidemedi? Belgrad Ormanı'ndan kısa sürede çıkılabilir. Kafamda deli sorular var" ifadelerini kullanan Anlı şunları kaydetti:

"Ölüm nedeni olarak uzun süre aç ve susuz kaldığından organları iflas etmiş dendi. İlk gelen bulgu bu"