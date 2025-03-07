Ece Gürel'in ölümüyle ilgili detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak üzere çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 6 Mart’ta saat 01:15'te donmak üzereyken bulundu. Titrediği ve tamamen uyuşmuş olduğu görülen Gürel’in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

36 yaşındaki Gürel, arama ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. Gürel, bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Gürel'in cenazesi, otopsi için sabah saat 07.00'de Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaklaşık 5,5 saat süren otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.

Ece Gürel için Bağcılar Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Ece Gürel'in ölüm sebebi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel’in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Ece Hanım'ı kaybettik. Hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık. Ailesine sabırlar diliyorum," ifadelerini kullandı.