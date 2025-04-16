19 Mart'ta İBB Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla beraber başlayan ve Maltepe Mitingi'ne kadar devam eden protestolarda birbirinden ikonik protestolara imza atıldı.
PİKACHU DA VAR MAHMUT TANAL DA...
Saraçhane'deki eylemler tüm yurda yayılırken; Saraçhane'de gaz maskeli semazen, Antalya'da polisten kaçan pikachu, eylemlere destek veren CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve daha birçok ikonik olayın balosu düzenlendi.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin "Direniş Balosu" adı verdiği etkinlik ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.