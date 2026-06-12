Mutfak veya banyo duvarlarında sinsice beliren koyu renkli lekeler, ev sahipleri tarafından genellikle "alt tarafı yemek buharı" denilerek geçiştiriliyor ancak uzmanlar uyarıyor: O leke basit bir rutubet mi, yoksa boyanın arkasından sızan tehlikeli bir su kaçağı mı? Yapı bilimciler ve mimarlar, bu ayrımı profesyonel destek almadan, sadece bir parça alüminyum folyo kullanarak 24 saatte çözmenin mümkün olduğunu belirtti.

İşte evde kolayca uygulanabilecek o yöntem ve duvar neminin arkasındaki gizli tehlikeler:

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden mühendis Mohamad Kharseh ve ekibinin yayımladığı bir yapı analizi çalışması, alüminyum folyonun duvarlardaki nem kaynağını tespit etmede en etkili ve en ucuz izleme yöntemi olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, lekenin üzerine yapıştırılan folyonun o bölgedeki hava akışını ve buharlaşmayı tamamen keserek nemi hapsettiğini, bu sayede suyun nereden geldiğine dair net bir kanıt sunduğunu belirtti.

TEST NASIL UYGULANIR?

Masrafsız ve hızlı olan bu testi evde uygulamak için sadece alüminyum folyo ve güçlü bir banta ihtiyacınız var: Şüpheli bölgeyi kuru bir bezle tamamen kurulayın. Yaklaşık 30 santimetrelik bir folyo karesini lekenin üzerine kapatın ve hava sızdırmayacak şekilde tüm kenarlarını sıkıca bantlayın. Folyoya hiç dokunmadan 24 ila 48 saat arasında bekleyin.

Süre dolduğunda folyoyu dikkatlice sökün ve her iki yüzeyini de inceleyin. Ortaya çıkan tablo, evinizdeki sorunun kaynağını doğrudan ele veriyor:

- Duvara bakan taraf ıslaksa; su, duvarın içinden, yani patlak bir borudan, çatı akıntısından veya dış cephe çatlağından geliyor demektir. Bu durum acil müdahale gerektiren bir tesisat problemine işaret eder.

- Odaya bakan taraf ıslaksa, duvarınız iç mekanın neminden dolayı "terliyor" demektir. Genellikle yetersiz havalandırma, banyo buharı veya yemek pişirilmesi nedeniyle oluşur.

- Her iki taraf da ıslaksa, evinizde hem içeriden hem dışarıdan kaynaklanan çifte nem sorunu var demektir.

- Folyo kuru ama leke duruyorsa, nem kalıcı değildir; hava durumuna, yağmura veya dönemsel ev içi aktivitelere bağlı olarak değişiyordur.

Folyoyu söktüğünüzde duvarda "efloresans" adı verilen tebeşirimsi beyaz tozlar görüyorsanız, bu durum suyun taş veya tuğla dokusuna kadar sızıp mineralleri yüzeye taşıdığını gösterir.

SAĞLIK ÖRGÜTLERİNDEN 'HAFİFE ALMAYIN' UYARISI YAPILDI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nemli binaların ve duvar arkalarında büyüyen gizli küflerin insan sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar, nemli evlerde yaşayan kişilerde astım, hırıltılı solunum, alerji ve ciddi solunum yolu enfeksiyonu riskinin katlandığını gösteriyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ise zamanlama konusunda uyarıyor: "Bir sızıntı gerçekleştikten sonraki ilk 24 ila 48 saat içinde alan kurutulmazsa küf oluşumu kaçınılmazdır. Nem kontrolü, küf kontrolünün anahtarıdır."