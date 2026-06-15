İç mimarlık ve tasarım dünyası, 2026 yılıyla birlikte zemin kaplamalarında büyük bir değişime gidiyor. Uzun yıllardır uygun fiyatı, pratik kurulumu ve sunduğu yüzlerce desen seçeneğiyle Türk evlerinin de vazgeçilmezi haline gelen laminat parkeler, liderliğini kaybetmeye başladı.

Zamanla ortaya çıkan nem hassasiyeti, çabuk yıpranma ve yürürken çıkan o karakteristik yapay sesler, kullanıcıları laminat parkeden uzaklaştırıyor. Tasarımcılar ayrıca, laminat zeminlerdeki birbirini tekrarlayan fabrikasyon desenlerin evleri monotonlaştırdığını ve şahsiyetsizleştirdiğini savunuyor.

ESKİ EVLERİN MODASI GERİ DÖNÜYOR

Yapay yüzeylerin ve soğuk gri tonların yıllar süren hakimiyetinin ardından, yeni dönemde rotayı tamamen doğallık ve samimiyet belirliyor. Uzmanlar, hem yeni yapılan binalarda hem de tadilata giren müstakil evlerde geleneksel ahşap zeminlerin, özellikle de eski apartman dairelerinden çok iyi bildiğimiz "balıksırtı" deseninin zirveye yerleştiğini belirtiyor. Yakın zamana kadar demode kabul edilen koyu renkli ahşap türleri ile sıcak bal tonları, evlere kattığı konfor hissiyle yeniden popülerlik kazanıyor.

YILLAR SONRA ZIMPARAYLA YENİDEN CANLANIYOR

Tüketicilerin artık sadece bugünü değil, evlerinin 15-20 yıl sonrasını da düşünerek sürdürülebilir malzemelere yönelmesi, gerçek ahşap parkeyi öne çıkaran en büyük etken. Hasar gördüğünde sökülüp tamamen çöpe atılması gereken ucuz yüzer zeminlerin aksine, gerçek parke evladiyelik bir yatırım olarak görülüyor. Kaliteli bir ahşap zemin, yıllar içinde defalarca zımparalanıp (sistre edilip) yeniden cilalanarak ilk günkü yeniliğine kavuşabiliyor.

Üstelik günümüz teknolojisiyle üretilen modern parkeler, 30-40 yıl öncesinin malzemelerinden çok daha farklı. Üreticilerin sunduğu geniş tahta seçenekleri ve dayanıklı yeni yüzeyler sayesinde klasik desenler, modern dekorasyon çizgileriyle kusursuz bir şekilde harmanlanıyor. Bu durum, yeni ev sahibi olan genç kuşağın da parkeye olan ilgisini ciddi şekilde artırıyor.

Öte yandan uzmanlar, laminat veya yüksek kaliteli vinil (LVT) zeminlerin tamamen hayatımızdan çıkmayacağını; bütçe kısıtlaması, hızlı montaj ihtiyacı veya yoğun nem alan bölgeler söz konusu olduğunda pratik birer alternatif olarak varlıklarını sürdüreceğini ifade ediyor.