Duvarlarda oluşan koyu lekeler, küf oluşumu ve boya dökülmeleri, kaynağı tam olarak belirlenmedikçe kalıcı olarak çözülemiyor. Dışarıdan bakıldığında zararsız görünen bir leke, alttan alta büyük bir küf veya sızıntı problemi barındırabiliyor. İnşaat uzmanları, bu tür durumlarda tadilata başlamadan önce mutfak folyosuyla yapılacak basit bir testin sorunun kaynağını doğrudan göstereceğini belirtiyor.

TEST NASIL UYGULANIR?

İspanyol inşaat uzmanı Maximo Caballero ve diğer yapı uzmanları, fizik prensiplerine dayanan bu yöntemin uygulanmasını tavsiye ediyor. Su ve buhar geçirmeyen alüminyum folyo yardımıyla nemin tam olarak nereden sızdığı anlaşılabiliyor.

Bunun için yaklaşık 20x20 santimetre boyutlarında kesilen bir alüminyum folyo, sorunlu duvarın üzerine bantla yapıştırılıyor. Testin doğru sonuç vermesi için kenarların tamamen kapatılması ve folyonun altına hava girmesinin engellenmesi gerekiyor. Yapıştırılan folyo, duvar üzerinde 24 ila 48 saat arasında bekletiliyor.

Süre sonunda su damlacıkları folyonun dış yüzeyinde, yani odaya bakan tarafında birikmişse, bu durum odadaki nemli havadan kaynaklanıyor. İçerideki su buharının soğuk yüzeyle temas ederek yoğunlaşması, özellikle havalandırması yetersiz olan banyo ve mutfak gibi alanlarda bu sonuca yol açıyor. Bu problem, odanın daha sık havalandırılması veya nem alma cihazları kullanılmasıyla çözülebiliyor.

İÇ YÜZEY ISLAKSA NE YAPILMALI?

Folyonun duvara bitişik olan iç tarafında ıslaklık varsa, bu durum nemin doğrudan duvarın içinden geldiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu tablonun kılcal nem yükselmesi, hasarlı su boruları veya dış cepheden sızan yağmur sularından kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Duvarın içinden gelen nem, binanın taşıyıcı yapısına zarar verdiği ve küf sporları yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açtığı için mutlaka bir uzmandan profesyonel destek alınması gerekiyor.