Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Zenit'e kiralık olarak yolladığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor.
Zenit'ten 20 yaşındaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Mimovic, Zenit'ten ayrılıyor. Fenerbahçe ile yapılan kiralık anlaşmanın süresi sona erdi, Mimovic kulübüne geri dönecek. Zenit, Ongjen Mimovic'e teşekkür eder ve kariyerinde başarılar diler." denildi.
Fenerbahçe, devre arasında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Mimovic'i yabancı sınırı nedeniyle Zenit'e kiralık olarak göndermişti.
20 yaşındaki sağ bek Rus ekibinde 6 karşılaşmada görev aldı.
Огнен Мимович покидает «Зенит»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 30, 2025
Срок действия арендного соглашения между сине-бело-голубыми и турецким «Фенербахче» подошел к концу, футболист вернется в расположение своего клуба.
Футбольный клуб «Зенит» благодарит Огнена Мимовича и желает удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/EuOzJrazWi