Fenerbahçe'nin devre arasında Sırp ekibi Kızılyıldız'dan kadrosuna dahil ettiği ancak yabancı kontenjanı nedeniyle Zenit'e kiralık olarak gönderdiği Ognjen Mimovic, yaşanan transfer sürecine ilişkin konuştu.

Sırp futbolcu, Rusya tercihinin nedenini anlatırken "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Jose Mourinho ile konuştum ve bu yaptığımız tek görüşme oldu çünkü İstanbul'da sadece 10 gün gibi kısa bir süre kaldım. Türkiye'de oynayamayacağım için Mourinho ile benim için hangi tercihin daha iyi olacağını konuştuk. Mourinho'ya rahat oynayabileceğim bir kulüp hakkında soru sordum ve o da bana Zenit'in benim için harika bir takım olduğunu ve gidip oynamam gerektiğini söyledi." sözlerini sarf etti.

20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanmasının ardından Rus ekibinde 5 maçta sahaya çıktı.