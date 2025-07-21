Bahar Şahin, 2019 yılında yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde bir kadın oyuncu tarafından 25 hafta boyunca mobbinge uğradığını açıkladı.

"ZONA ÇIKARDIM"

Mobbing yüzünden oyunculuğa bir süre ara verdiğini belirten Şahin "Bana 'varoş' diyordu. Benim üstüme yürüdü, korkudan tir tir titredim. Kimse benim yanımda değildi, 'küçüksün idare et' diyorlardı. Zona çıkardım, psikolojik tedavi gördüm. Gençliğimin en güzel yılları harap oldu" dedi.

"SESSİZ KALMAMI İSTEMEMİŞSİNİZ"

Şahin'in bu açıklamalarından sonra sosyal medyada mobbing yapan oyuncunun Mine Tugay olduğu iddia edildi.

Tugay, söz konusu iddia üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Selam, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum. Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler."

İHTARNAMENİN KOPYASINI PAYLAŞTI

Mine Tugay'ın iddiaları yalanlamasının ardından Bahar Şahin de Instagram'da 2019 yılında katıldığı 'Zalim İstanbul' dizisinin setinde yaşadığı zorbalıklar karşısında 2022'de hazırlattığı ihtarnameyi yayınladı.

Şahin, "Bu ihtarname 2022 yılında ait olup bir nüshası yapım şirketine iletilmiştir. Kendimi ve sağlığımı koruyabilmek adına atılmış bir adımdır. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.