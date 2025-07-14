Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay, bikinisiyle pozlar verip sosyal medya hesabından yayınladı. Tatil sezonunu iddialı pozlarla açan Tugay, yine fiziğinden söz ettirdi.

MİNE TUGAY'DAN YAZA MERHABA PAYLAŞIMI

Yazın gelmesiyle beraber tatil beldelerine akın eden ünlü isimlerden biri de Mine Tugay oldu. Güneş ve denizin tadını çıkaran Tugay, bikinili pozlarıyla 'Yaza merhaba' dedi.

FİZİĞİYLE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Yeşil ve mor renklerin hakim olduğu bikinisiyle fotoğraf çekilen Tugay, 'Yaz' notuyla paylaşım yaptı.

Kısa sürede paylaşımın altında binlerde yorum yağdı. Bazı kullanıcılar 'Yaşlan artık' diyerek beğenilerini dile getirdi.