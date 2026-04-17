Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından başlatılan güvenlik önlemleri kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Youtube'da 7,5 milyonu aşkın abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" adlı kanal hakkında soruşturma başlatıldı.

Kanal için ayrıca erişim engeli kararı da alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kanalın içeriklerinde çocukları ve gençleri şiddete teşvik edici unsurlar bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemleri gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve Youtube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında TCK'nin 214. Maddesinde düzenlenen Suç İşlemeye Alenen Tahrik ve TCK'nin 215. Maddesinde düzenlenen Suçu ve Suçluyu Övme suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup,

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir."