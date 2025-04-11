Kadıköy’de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından sosyal medyada failleri öven ve Minguzzi ailesini tehdit eden şahısların güvenlik güçleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy’de uğradığı menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Bu elim olayın ardından, sosyal medya üzerinden failleri yücelten ve acılı ailesine tehdit mesajları gönderen 5 şüpheli, emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. Gözaltına alınan zanlılardan 4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) statüsünde olup, B.A., H.E.A., K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.”

Yerlikaya, ayrıca hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Hanım’la telefonla görüştüğünü belirterek, acısını bir kez daha paylaştığını ifade etti.

“Evladımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.