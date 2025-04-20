Gazeteci ve televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, bu haftaki programında 15 yaşında katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini konuk edeceğini açıkladı.

Ancak Işık, programın yayınlanmaması için kendisine tehditler yöneltildiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'VIZ GELİR TIRIS GİDER'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit aldığını duyuran Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18 yaşından küçük çocukları kriminalize edip sonra suç makinesine çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor."

MİNGUZZİ AİLESİNE KORUMA VERİLDİ

Candaş Tolga Işık, Minguzzi ailesinin tehditler karşısında anne, baba ve teyzeye koruma verildiğini de kaydederek yetkililere seslendi:

"Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?"

OLAY

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Olay, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırmış ve caniler tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Minguzzi'nin mezarına çirkin saldırı ve aileye yönelik tehditler de infiale yol açmıştı.