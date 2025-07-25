İstanbul’da 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yargılanan çocukların, ellerinde uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar infiale yol açtı.

CEVAPSIZ KALAN SORULAR

Gazeteci Emrullah Erdinç, görüntüleri paylaşarak, bu silahların çocuklara nasıl ulaştığını sordu.

Erdinç, sosyal medya hesabından “Bu fotoğraflara iyi bakın… 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi sokak ortasında öldürüldü. Ve onu öldürmekten yargılanan çocuklar, ellerinde uzun namlulu silahlarla poz veriyor. Peki bu silahlar nereden geliyor? Kim veriyor? Kim koruyor? Ve neden bulunamıyor? Bu video sadece bir cinayeti değil, sokaklardaki gençliğin çöküşünü anlatıyor. Ruhsatsız silahlar değil, göz göre göre gelen tehlikeye göz yumanlar sorgulanmalı artık. Yarın bir başka çocuk öldürülmeden önce…” ifadelerini kullandı.