24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin duruşmada 4 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen duruşmada sanık avukatlarının mahkeme heyetine müvekkilleri için kaynaştırma raporu sunması, duruşma salonunda büyük bir tansiyon yükselmesine neden oldu.

SANIKLAR ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Duruşmadan detayları aktaran gazeteci Emrullah Erdinç, 4 sanığın çapraz sorgusu sırasında anne Yasemin Mingüzi'nin ayağa kalkarak sanıklara doğru hamle yaptığını, bunun üzerine sanıkların da Yasemin Mingüzi’nin üzerine yürüdüğünü belirtti.





AİLE ÜYELERİ FENALAŞTI, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Yaşanan gerginliğin ardından bazı aile üyeleri fenalaşırken, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Anne Yasemin Mingüzi ise duruşma salonunu terk etmek zorunda kaldı.

KAYNAŞTIRMA RAPORU NEDİR?

Kaynaştırma raporu; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için verdiği bir belgedir. Bu belge; öğrencinin ilköğretim hayatı boyunca tüm sınıflardan geçmesini sağlar.