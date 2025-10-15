Mattia Ahmet Minguzzi davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Son duruşmada cinayette adı geçen sanıklara engelli raporu alındığı öne sürülmüştü.
İddialar infial yaratırken; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),iddiaları yalanlayarak, alınan rapora ilişkin 'kaynaştırma raporu' olup, 'engellilik raporu' niteliği taşımamaktadır" açıklamasında bulunmuştu.
Son olarak duruşma sırasında tepkilere maruz kalan ve sanık A.Ö.’nün avukatı davadan çekildi.
Avukat çekilme dilekçesinde, "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadelerini kullandı.
İşte o dilekçe: