Avukat Rezan Epözdemir, “Önce aileye tehditler, sonra mezara saldırı, bize tehditler, eşimize tehditler yapıldı. Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Kadıköy’deki bit pazarında, yine 18 yaşından küçük bir çocuk tarafından bıçaklanmış, diğer çocuğun tekmeleriyle ağır yaralanmıştı. Minguzzi, 9 Şubat’ta ise yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olaya ilişkin davanın dördüncü duruşması Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde bugün yapılıyor. “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 2 sanıklı dava, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Önceki duruşmada reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.

“Ahmet’in parka gitmesine dair görüntüler yok”

Duruşma öncesinde çok sayıda yurttaş, Minguzzi ailesine destek için adliyeye önüne geldi. Anne Yasemin Minguzzi de duruşmanın başlamasını bekledi. Grup, ellerindeki dövizlerle “Mattia Ahmet için adalet” ve “Çocuk değil, katil” ve “Ertelenen adalet istemiyoruz” sloganları attı. Burada açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şu bilgileri aktardı:

“Aradan geçen sürede iki şüphelinin de materyallerine el konuldu. Olayın ilk çıktığını düşündüğümüz yer parktaki görüntülere ilişkin kurtarılması için TÜBİTAK’a dilekçe yazıldı. Kayıtlar geldi ama sadece 4 saniye kurtarılabilmiş. Bu 4 failin pazara girmeden önce parkta ateş yaktığı görüntüler paylaşıldı. Onlarla birlikte duran bir fail daha var. Ahmet’in parka gitmesine dair ise görüntüler yok. Tanıklardan 6’sı bugün hazır edilecek, çapraz sorguları yapılacak. Bunların dışında diğer 2 sanığın da yargı önüne çıkarılacağını düşünüyoruz. Mahkeme her nasılsa birleştirme yapmadı. Bugün iki sanık olmayacak. Aile bize talepte bulunduktan sonra mağdur ailenin yanında olduk. Önce aileye tehditler, sonra mezara saldırı, bize tehditler, eşimize tehditler yapıldı. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?”