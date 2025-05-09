İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te tarihi salı pazarında korkunç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

''Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' yazdı

Dava süreci devam ederken olayı yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'ın 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları X'te paylaşıldı. Binlerce insanı öfkelendiren paylaşımlarda zanlıya açık açık destek veren 'Sahra' isimli genç kız bir fotoğrafının altına, ''Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' yazdı.