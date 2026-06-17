Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde ölümcül bir trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen bir minibüs, aynı yönde seyir halinde bulunan bir at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle at arabasında yolculuk eden Mehmet Diler ve Emre Yiğit savrularak şarampole düştü. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü ise olay yerinden aracıyla uzaklaştı.

AĞIR YARALANAN EMRE YİĞİT HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 24 yaşındaki Mehmet Diler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Emre Yiğit ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından hayati tehlikesi bulunan yaralı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada, at arabasını çeken atın da telef olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Mehmet Diler'in cenazesi işlemler için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza mahallinde detaylı incelemelerde bulundu. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla başlattığı çok yönlü çalışmaları sürdürüyor.