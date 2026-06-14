İstanbul Sarıyer'de 7 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki F.H. ve 16 yaşındaki arkadaşı H.A., sokağa park edilen Şahin S.'ye (46) ait kapalı kasa minibüsün bagajından içeri girdi. Şüpheliler, aracın kontağına küçük bir makas sokup düz kontak yaparak minibüsü çalıştırdı. Ertesi sabah aracının yerinde olmadığını fark eden Şahin S.'nin şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE İKİNCİ MİNİBÜSÜ ÇALDILAR

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin çaldıkları araçla Büyükdere Caddesi'nden TEM Otoyolu’na bağlanarak yaklaşık 42 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy’e gittiklerini belirledi. İlk minibüsü Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde bırakan iki çocuk, aynı sokakta Serkan Mecit'e ait park halindeki başka bir minibüsün de bagaj kapısını açarak içeri girdi. Aynı yöntemle, kontağına makas sokarak bu aracı da çalışan şüphelilerin ikinci minibüsü çalma anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Aracının çalındığını komşularının uyarısıyla öğrenerek polise başvuran Serkan Mecit, şüphelilerin aracı cam kırmadan, kapısını açıp 1-1,5 dakika içinde düz kontak yaparak götürdüklerini belirterek yaşanan duruma şaşırdığını ifade etti. İkinci araçla birlikte 84 kilometrelik İstanbul turunun ardından yeniden Sarıyer’e dönen şüpheliler, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adım adım izlenmeye başlandı.

DRON DESTEKLİ OPERASYONLA TUTUKLANDILAR

Çaldıkları minibüsle Sarıyer'de dolaşan şüpheliler, polis ekiplerince fiziki ve dron destekli takibe alındı. Bir süre devam eden takibin ardından, polis ekipleri iki ayrı araçla şüphelilerin önünü keserek minibüsü durdurdu. Reşitpaşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda H.A. araç içinde yakalanırken, diğer şüpheli F.H. ise Ayazağa Mahallesi’nde gözaltına alındı. Operasyon ve yakalanma anları polis dronu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis merkezinde yapılan incelemelerde, yakalanan çocuklardan H.A.’nın "oto hırsızlığı" ve "evden hırsızlık" gibi suçlardan 7, F.H.’nin ise çoğunluğu "oto hırsızlığı" olmak üzere 10 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Toplamda 17 suç kaydı olan F.H. ve H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan minibüsler ise sahiplerine teslim edildi.