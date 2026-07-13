Kaza, saat 15.15 sıralarında Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 ZE 946 plakalı minibüs ile 54 BK 700 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ve Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının hastanelerde takip edildiği öğrenildi.

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